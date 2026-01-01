I primi 40 anni di Riccardo Bruni, auguri!

GUGLIONESI. Un capodanno speciale in casa Bruni-Manna, Riccardo spegne 40 candeline. Per lui una dedica speciale.

«Oggi Riccardo compie 40 anni, e voglio cogliere l’occasione per raccontare chi è davvero.

È un lavoratore instancabile, uno sportivo che non si ferma mai e una persona che affronta ogni sfida con energia e sicurezza—sempre con quella naturalezza che lo porta, volentieri, al centro dell’attenzione.

Quello che apprezzo di più è il modo in cui riesce a essere presente per i nostri figli, Alex e Daisy, 16 e 14 anni. Con loro è una guida solida, chiara, affidabile. Un esempio concreto di impegno e costanza.

Oggi, per i suoi 40 anni, voglio semplicemente riconoscere tutto questo: la sua forza, la sua determinazione e il ruolo importante che ha nella nostra famiglia.

Buon compleanno, Riccardo.

Che questo nuovo decennio ti porti altre sfide, nuove soddisfazioni e tutti quei momenti in cui sai brillare al meglio».

Tanti auguri Riccardo da tua moglie Ernestina e da tuoi figli Alex e Daisy.