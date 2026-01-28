I suoi primi 50 anni: augurissimi a Gianluca Rocco

TERMOLI. “Mezzo secolo di esperienze ti rende ancora più straordinario”. Buon compleanno a Gianluca Rocco

«Caro Papà, oggi compi 50 anni e vogliamo dirti quanto sei importante per noi. Sei sempre stato una presenza sicura, qualcuno su cui poter contare in ogni momento. Con il tuo esempio ci hai insegnato cosa significa amare davvero, impegnarsi e non arrendersi mai.

Non servono grandi discorsi per dirti grazie: grazie per tutto quello che fai ogni giorno, per i sacrifici, per i consigli, per quell’amore che non ci è mai mancato. Anche quando non lo dici, sappiamo che ci sei, sempre.

Questi 50 anni raccontano una vita piena di forza, cuore e dedizione. Ti auguriamo salute, serenità e tanti altri momenti felici da vivere insieme. Buon compleanno Papà. Ti vogliamo tanto bene. Antonio, Jacopo, Bryan e Tiziana».