I suoi primi 67 anni: augurissimi ad Antonietta Pagniello

TERMOLI. Ci sono parole che, a forza di usarle, rischiano di perdere peso. Ma non quando si parla di Antonietta Pagniello, che oggi festeggia i suoi 67 anni con la forza silenziosa e luminosa di chi ha attraversato molte sfide senza mai smettere di essere un punto fermo per gli altri.

Un compleanno che non è soltanto una ricorrenza, ma il riconoscimento di un percorso fatto di dedizione, presenza, cura: nella famiglia, nelle amicizie, nel lavoro a scuola, nella comunità che da sempre la circonda e la stima.

A lei, dai figli, dai nipoti, dai generi e dalla nuora, da tutta la famiglia e dalle tantissime persone che la conoscono e le vogliono bene, arrivano auguri profondi, affettuosi e sinceri.

Un abbraccio collettivo per celebrare una donna che continua a essere esempio, riferimento e cuore pulsante di molte vite.