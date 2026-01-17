Le nozze di diamante di Alfredo Mastronardi e Dora Scocchera

TERMOLI. Sessant’anni di matrimonio non sono solo un traguardo, ma una storia che attraversa generazioni, stagioni della vita, cambiamenti del territorio e della comunità.

A Termoli, Alfredo Mastronardi e Dora Scocchera hanno raggiunto oggi le nozze di diamante, un anniversario che profuma di radici, dedizione e quella forza silenziosa che solo le coppie capaci di attraversare il tempo sanno custodire. Una vita condivisa, costruita passo dopo passo, tra lavoro, famiglia, sacrifici e gioie quotidiane, diventata punto di riferimento per figli, nipoti e pronipoti che in loro riconoscono un esempio limpido di amore solido e tenace.

A festeggiarli, con emozione e gratitudine, le figlie e i generi, insieme alla grande famiglia che negli anni si è allargata e rafforzata: Maria Grazia, Stefania, Alessandro, Giuseppe, Federica, Niccolò, Lorenzo, Attilio, Maristella e Samuel. Una comunità familiare che oggi si stringe attorno a loro per celebrare non solo un anniversario, ma una storia che continua a insegnare cosa significhi davvero “stare insieme”.

Ad Alfredo e Dora, custodi di un amore che ha attraversato sei decenni, arrivano gli auguri più affettuosi e sinceri: che questo giorno speciale sia luce, memoria e promessa di altri momenti da vivere con la stessa serenità che li ha accompagnati fin qui.