Maestra nell’arte dell’uncinetto: i 90 anni di Doria Maria Vannelli

RIPABOTTONI-MORRONE DEL SANNIO. I 90 anni di Doria Maria Vannelli.

La signora Doria è una maestra dell’arte dell’uncinetto, conosciuta per le sue creazioni uniche che non solo rispondono a esigenze pratiche, ma sono anche veri e propri capolavori di artigianato. Tra le sue opere più apprezzate, la coperta all’uncinetto si distingue per la sua bellezza e per la storia che racconta attraverso ogni punto. L’uncinetto è una tecnica artigianale antica, profondamente radicata nella cultura italiana. Le coperte realizzate con questa tecnica sono simboli di calore familiare e spesso sono tramandate di generazione in generazione. La signora seleziona con cura i materiali per le sue coperte, scegliendo lana e cotone di alta qualità per garantire morbidezza e durata nel tempo. I colori sono scelti con attenzione per creare armonie visive che catturano l’occhio e il cuore. Con infinita pazienza, Doria lavora punto dopo punto, intrecciando i fili in un’opera che cresce lentamente fino a diventare una coperta.

Ogni creazione è unica, espressione della sua abilità e della sua passione per quest’arte. Le sue coperte sono spesso donate a familiari e amici in occasione di eventi speciali come compleanni o nascite, diventando simboli di affetto e cura. Lei è convinta dell’importanza di tramandare l’arte dell’uncinetto. Insegna con dedizione questa preziosa tecnica alle nuove generazioni, in particolare alle sue figlie, incoraggiando la creatività e la manualità. Queste coperte rappresentano un legame con il passato e simboleggiano un amore che supera il tempo. Le sue coperte non sono solo oggetti decorativi, ma veri e propri simboli di tradizione e legami familiari. Ogni coperta racconta una storia di dedizione e affetto, rendendo ogni pezzo un tesoro da custodire e tramandare. Doria è originaria di Ripabottoni, dove è conosciuta da tutti per il suo servizio pluriennale e di direttrice all’ufficio postale del paese, e ora vive alla casa di riposo di Morrone del Sannio. Auguri di cuore per questo importante traguardo. Con ogni grazia e benedizione dal Cielo.