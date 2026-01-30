Martina Sofia Proietti compie 18 anni

COLLETORTO. Diciotto anni di amore per Martina Sofia Proietti. «Oggi compi 18 anni e con te celebriamo più di un compleanno: una storia di amore, crescita e orgoglio. Sei stata il nostro primo amore, quello che cambia la vita per sempre. Da quel giorno ci hai donato sorrisi e lacrime, emozioni intense e infinite occasioni per sentirci fieri e orgogliosi di te.

Come genitori e famiglia abbiamo cercato al nostro meglio, con impegno e dedizione, di insegnarti valori semplici e importanti: l’onestà che guida le scelte, il sacrificio dell’impegno e della costanza, la famiglia come porto sicuro, l’amore che sostiene.

Ti auguriamo di diventare una donna forte e autentica, capace di difendere ciò in cui crede, di raggiungere traguardi importanti, di trovare soddisfazioni personali e professionali.

Ma, più di ogni successo, ti auguriamo di sentirti sempre amata, rispettata e valorizzata, così come lo sei ogni giorno da noi.

Perché qualunque strada sceglierai sappi che il nostro amore sarà sempre lì con te, sincero e incondizionato.

Con infinito amore, mamma, papà, Matteo, nonna Anna, nonno Vi, zia Rosa».