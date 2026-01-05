Ne spegne 82 di candeline: auguri a Luigi De Gregorio

TERMOLI–MILANO. Ottantadue anni e la stessa leggerezza di sempre, quella che gli ha permesso di attraversare due città, due vite e un’unica fedeltà: quella alla sua Termoli. Oggi festeggiamo Luigi De Gregorio, termolese sognatore e milanese d’adozione, voce gentile e ostinata che per anni ha aperto “finestre” capaci di illuminare il passato e interrogare il presente. Prima con Storia & Amarcord, poi con il suo spazio digitale Agiorgia.org, ha custodito memorie, aneddoti, frammenti di vita collettiva, restituendoli con la cura di chi sa che la storia non è mai un archivio, ma un gesto quotidiano.

Oggi spegne 82 candeline, e noi — da Termoli a Milano, passando per quel ponte invisibile che lui stesso ha costruito — gli mandiamo un augurio che è anche una promessa.

A presto, Luigi. Termoli ti aspetta. Sempre….