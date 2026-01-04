MONTENERO DI BISACCIA. Nozze d’oro di Antonio Morrone ed Evelina Mastragostino.

Cinquant’anni di vita insieme rappresentano un traguardo raro e prezioso, costruito giorno dopo giorno con amore, rispetto, dedizione e responsabilità condivisa. Antonio Morrone ed Evelina Mastragostino, di Montenero di Bisaccia, celebrano oggi, domenica 4 gennaio 2026, le loro Nozze d’Oro, testimoniando con la loro storia il valore profondo della famiglia come luogo di affetti, dialogo e crescita.

A loro vanno gli auguri più affettuosi da parte dei figli e dei nipoti, per un cammino insieme che possa essere sempre felice e sereno.