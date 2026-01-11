COLLETORTO. Nozze d’oro per Gaetano Di Palma e Amalia Berardinelli. Il maestro Gaetano Di Palma e la maestra Amalia Berardinelli oggi, 11 gennaio, festeggiano il meraviglioso traguardo dei 50 anni di matrimonio. Cinquant’anni di amore autentico, di impegno quotidiano e di sacrifici condivisi, vissuti sempre con il cuore rivolto alla famiglia.

Un cammino fatto di valori solidi, di dedizione e di quella complicità speciale che solo le grandi storie d’amore sanno custodire. I più affettuosi auguri giungono dalla figlia Teresita, dal genero Alessandro e dalle adorate nipoti Francesca e Federica, che vi abbracciano con immensa gratitudine e vi augurano di proseguire insieme questo splendido viaggio, illuminato da serenità, gioia e nuove emozioni da vivere mano nella mano.