CAMPOMARINO. Tantissimi auguri a Robert Silvestri, che oggi compie 24 anni.

«Un traguardo che racconta il suo impegno, la sua crescita e la determinazione con cui sta costruendo il proprio futuro. La mamma e i nonni gli dedicano questo messaggio con orgoglio sincero, felici dei risultati raggiunti e della persona che è diventato, sempre attento, generoso e capace di affrontare ogni sfida con maturità.

Da Campomarino arriva un abbraccio grande, con l’augurio che questo nuovo anno di vita gli porti nuove soddisfazioni e la forza di continuare a inseguire i suoi obiettivi».