Un anno da maggiorenne: auguri a Marta Geminiano

TERMOLI. Marta Geminiano, finalmente è arrivata la tua serata.

Hai compiuto 18 anni il 1° gennaio, è vero, ma ogni traguardo ha bisogno del suo momento, del suo calore, della sua gente. E ieri sera è la tua festa vera: quella che profuma di amicizia, di risate, di libertà nuova.

Diciotto anni non sono solo un numero: sono una porta che si apre, un passo deciso verso ciò che scegli di diventare. E tu lo fai con la luce di chi sa vivere, con la forza di chi non ha paura di mettersi al centro della propria storia.

Che questa serata ti resti addosso come un ricordo bello, pieno, luminoso.

Che ti accompagni in tutto ciò che verrà.

Che ti ricordi sempre che crescere è un’avventura, e tu hai tutto per viverla al massimo.