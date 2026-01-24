Un compleanno speciale: i 50 anni di Nicoletta Di Paolo

TERMOLI. Un compleanno da trascorrere in viaggio è il più bello: nuovi orizzonti e sguardi. Ma per Nicoletta Di Paolo, giunge anche il messaggio di chi accompagna quotidianamente la sua vita, intrisa di amore e affetto, per i suoi primi 50 anni.

«Per i tuoi splendidi 50 anni, dal tuo Ernesto, mentre siamo in viaggio ma con il cuore tutto per te.

Da Federica e da Christian: un abbraccio che ti raggiunge ovunque sei.

Oggi celebriamo te – la tua forza, la tua dolcezza, la tua capacità di superare tutto, sempre.

E tu, Nicoletta, continui a farlo ogni giorno, con una luce che non si spegne.

Buon compleanno, amore. Che questi 50 siano solo l’inizio di ciò che meriti davvero».