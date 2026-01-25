domenica 25 Gennaio 2026
Una dedica speciale: buon compleanno Graziella

LARINO. Un perno della comunità frentana, Graziella Vizzarri, oggi compie gli anni. Per lei, un messaggio speciale da parte della sua amica Arianna Altieri.

«Cara Graziella, tantissimi auguri di buon compleanno a te che sei una persona rara: vedi in ogni persona il potenziale e non i limiti, fornendo le ali per spiccare il volo e rendendo autonomi ed indipendenti, soprattutto nel pensiero, oltre ogni pregiudizio.
La tua presenza è un dono prezioso e io sono immensamente fortunata ad averti accanto. Ti auguro di realizzare tutto ciò che il tuo cuore desidera… e anche di più.
Con profonda stima, affetto e ammirazione».