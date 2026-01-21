Una nuova vita illumina la comunità di San Martino in Pensilis: è nato Nicola Elia Bevilacqua

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una nuova vita illumina la comunità: è nato Nicola Elia Bevilacqua, venuto alla luce all’ospedale “San Timoteo” di Termoli, dove la professionalità del reparto e l’emozione della famiglia si sono intrecciate in un momento che resterà inciso nella memoria di tutti.

A stringerlo per primi, con l’orgoglio che solo un arrivo così sa generare, il papà Francesco Paolo Bevilacqua e la mamma Veronica, accompagnati dalla gioia incontenibile delle sorelline Giusy Luce e Giada Stella, che accolgono il fratellino come un dono atteso e custodito. Dopo due femminucce, in casa Bevilacqua è arrivato “un bel maschietto”, come si dice ancora con affetto autentico nei paesi dove la famiglia resta un pilastro identitario.

San Martino in Pensilis saluta così il piccolo Nicola Elia, nuovo tassello di una comunità che continua a crescere e a riconoscersi nei suoi bambini, nella loro promessa di futuro e nella forza silenziosa delle radici che li accompagnano.