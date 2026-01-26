A 102 anni si è spenta Tatjana Koskelewa: l’ostetrica ha fatto nasce oltre 9mila bambini

SAN SEVERO. A 102 anni si è spenta questa mattina Tatjana Koskelewa, nata a Sumi, in Siberia, l’8 febbraio 1923, arrivata a San Severo giovanissima e diventata, nel corso di una vita intera, la mamma di migliaia di sanseveresi. Ostetrica ante litteram, levatrice instancabile, figura popolare e amatissima, tutti la conoscevano come la Russiana, un soprannome affettuoso che raccontava le sue origini ma soprattutto la sua presenza costante accanto alle famiglie della città.

Ha fatto nascere circa 9mila bambini, accompagnando generazioni di mamme nel momento più delicato e luminoso della vita, sempre con dedizione, competenza e una disponibilità che non ha mai conosciuto orari né limiti. Ha lavorato fino a tarda età, spendendosi per il prossimo con una naturalezza che oggi appare quasi eroica. Nel 2023 aveva festeggiato le sue 100 primavere in un momento ufficiale insieme alla famiglia e all’amministrazione comunale, che le aveva reso omaggio come a una delle memorie viventi più preziose della comunità.

I funerali si terranno mercoledì 28 gennaio alle ore 15.30 nella chiesa dell’Immacolata. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze. L’amministrazione comunale di San Severo ha espresso il proprio cordoglio ricordando Tatjana come una donna che, con il suo lavoro e la sua umanità, ha contribuito a scrivere una parte indelebile della storia cittadina.

EB