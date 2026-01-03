“A 4 Zampe”: una passeggiata dedicata agli amici pelosetti

GUGLIONESI. Il 4 gennaio alle ore 10, Castellara, a Guglionesi, si animerà con “A 4 Zampe”, una passeggiata comunitaria pensata per gli amanti degli animali e i loro fedeli compagni. L’iniziativa è promossa da Zampe nel cuore, in collaborazione con Oipa e con il patrocinio del Comune.

Il percorso, della durata di circa un’ora, partirà da Castellara e arriverà al tendone allestito sempre nella villa comunale.

Al termine della camminata, i partecipanti potranno godersi un aperitivo conviviale, occasione perfetta per socializzare e condividere esperienze.

Un appuntamento imperdibile per chi crede che il tempo trascorso con gli animali sia sempre tempo ben speso.