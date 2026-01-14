A Guardialfiera il progetto della Circumlacuale del lago

GUARDIALFIERA. Sarà illustrato lunedì 19 gennaio 2026 il progetto della Circumlacuale del lago di Guardialfiera, un’iniziativa che punta a valorizzare il territorio e le risorse naturalistiche locali.

La presentazione avverrà durante una conferenza stampa presso il Palazzo Loreto di Guardialfiera alle ore 16:00 e rappresenterà un’occasione per condividere con i media, le istituzioni e il pubblico i dettagli del progetto, i suoi obiettivi e le potenziali ricadute sul territorio.

All’incontro parteciperanno il presidente della Regione Molise, l’ingegner Francesco Roberti, il progettista architetto Nicola Guglielmi e i sindaci dei comuni di Guardialfiera, Casacalenda, Lupara, Larino e Palata.