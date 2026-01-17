A San Martino torna il Canto di Sant’Antonio Abate

SAN MARTINO IN PENSILIS. A San Martino in Pensilis, dopo tre anni di assenza, è stato riportato in vita il Canto di Sant’Antonio Abate, una tradizione locale che unisce adulti e ragazzi del paese. L’iniziativa è nata in memoria di Pasqualino Colabella e Leo Marrano, due figure che hanno contribuito a mantenere viva la tradizione e che sono scomparse prematuramente.

Il gruppo, orgoglioso di continuare l’eredità culturale, organizza l’evento con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni un rituale che intreccia religiosità, folklore e identità comunitaria.