A Termoli il documentario-inchiesta Food for Profit

TERMOLI. Il 22 gennaio verrà proiettato per la prima volta in Molise Food for Profit, il documentario-inchiesta che svela il sistema degli allevamenti intensivi e l’utilizzo dei fondi pubblici europei, mettendo in luce le gravi conseguenze ambientali, sanitarie ed etiche di un modello produttivo ormai insostenibile.
L’evento è promosso da Federica Pezzi, in collaborazione con Tempi Moderni APS, il Cinema Oddo, tutto il team di Food for Profit e la casa di distribuzione indipendente Mescalito Film.
La proiezione rappresenta un’importante occasione di informazione e confronto per il territorio: partecipare significa sostenere il cinema indipendente, il giornalismo d’inchiesta e soprattutto contribuire attivamente a una maggiore consapevolezza collettiva su temi che riguardano da vicino il futuro di tutti.
Cinema Oddo – Termoli
22 gennaio, doppia proiezione
Ore 18:00 / 21:00
Sostenere iniziative di questo genere è fondamentale per dimostrare che c’è attenzione, interesse e voglia di partecipare a un cambiamento culturale necessario.