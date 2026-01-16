A Termoli l’inaugurazione della sede “Sangue 112 Odv”

TERMOLI. Sabato 24 gennaio Termoli accoglierà un momento significativo per il mondo del volontariato: in via Perrotta, presso la sede della SAE 112, verrà presentata ufficialmente la nuova casa di Sangue 112 Odv .

L’evento rappresenta molto più di una semplice inaugurazione: è il risultato di un percorso fatto di dedizione, responsabilità sociale e attenzione verso chi ha bisogno. Un passo avanti che rafforza il tessuto solidale cittadino e testimonia come l’impegno condiviso possa tradursi in opportunità concrete per l’intera comunità.

Durante la giornata inaugurale, la sede sarà visitabile dalle 10:00 alle 17:00, permettendo a cittadini e visitatori di scoprire da vicino un progetto che valorizza Termoli e promuove la partecipazione attiva come motore di crescita e solidarietà.