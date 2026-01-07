A Trivento nasce “MoliDig, Molise Digitale”

TRIVENTO. Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10, il Centro Polifunzionale Comunale di Trivento ospiterà la presentazione di Molidig – Molise Digitale, iniziativa dedicata allo sviluppo socio-economico del territorio attraverso competenze digitali e innovazione.

Il progetto, con Trivento comune capofila insieme ad Agnone, Frosolone, Riccia e Santa Croce di Magliano, nasce con l’obiettivo di contrastare il calo demografico offrendo strumenti concreti per il lavoro e la formazione. Molidig è stato selezionato e finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale.

L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio e trasversale: studenti, NEET, professionisti, lavoratori del settore pubblico e privato, fino ai cittadini over 30 interessati a nuove opportunità professionali.

Il percorso formativo, della durata di sei mesi, prevede workshop e corsi sia in presenza sia online, con moduli dedicati all’uso etico dell’Intelligenza Artificiale, alla sicurezza informatica e al miglioramento delle competenze professionali. Al termine, i partecipanti riceveranno un attestato rilasciato dal GAL Molise, ente accreditato per la formazione professionale presso la Regione Molise.

«Molidig non è solo formazione, ma una sfida culturale per rendere il Molise un territorio connesso e competitivo».

AZ