A Ururi è sparita la micia Chloe, aiutiamo a ritrovarla

URURI. A Ururi, nella zona dove si trovano Poste Italiane, caserma dei Carabinieri e centro sociale, è scomparsa Chloe, una gatta femmina molto amata dalla sua famiglia. La micia è sparita il 27 dicembre e da quel momento non si hanno più notizie. Ogni ora che passa aumenta la preoccupazione.

Chloe è una gatta domestica, abituata al contatto umano e riconoscibile per il suo carattere dolce. Potrebbe essersi spaventata, essersi nascosta in garage, cantine, rimesse, o essere stata involontariamente accolta da qualcuno che non conosce la sua storia.

La famiglia lancia un appello a tutta la comunità di Ururi:

chiunque l’abbia vista, anche solo per un attimo, è pregato di mettersi in contatto immediatamente.

📞 Numeri da chiamare:

346 031 4712

346 031 4708

È prevista un’alta ricompensa per chi contribuirà al ritrovamento.

La famiglia ringrazia chiunque offrirà aiuto, attenzione e solidarietà.