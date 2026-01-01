«Abbandonato come una scarpa vecchia a Natale», Ren cerca casa

TERMOLI. La mattina di Natale, mentre molti di noi scartavano regali e preparavano il pranzo in famiglia, qualcuno ha pensato bene di “liberarsi” di un gattino lasciandolo nella proprietà di chi, purtroppo, conosce fin troppo bene questo copione. Così Ren, affamato e spaesato, è comparso nel mio giardino.

Non è un caso. Ogni anno, puntuale come un orologio, arriva Natale e arrivano anche i gattini abbandonati.

Ren ha circa sei mesi. Ha il pelo lucido, le orecchie pulite, lo sguardo vivo e una dolcezza che spiazza. Non è un randagio: è evidente che qualcuno lo ha cresciuto, accarezzato… e poi lasciato andare come una suola di una scarpa vecchia.

Oggi Ren cerca ciò che ogni creatura merita: una famiglia vera, stabile, capace di amarlo per sempre. È un micio affettuoso, equilibrato, abituato al contatto umano. Si trova a Termoli ed è pronto a ricominciare.

📩 Per informazioni: WhatsApp 349 4212918.