Alunni della “Campolieti” in visita al Comune di Termoli

TERMOLI. Gli alunni della scuola paritaria “Campolieti” hanno fatto tappa al Comune di Termoli, dove sono stati ricevuti dal sindaco Nicola Balice nella sala consiliare, prima di proseguire la visita negli altri uffici comunali.

In mattinata, le classi terza e quarta hanno avuto l’opportunità di sedersi simbolicamente tra i banchi dell’assise civica, per conoscere da vicino il funzionamento della macchina amministrativa cittadina.

Accanto al sindaco Balice erano presenti l’assessore all’Ambiente, Silvana Ciciola, e il consigliere comunale Francesco Rinaldi. I bambini sono stati accompagnati in municipio dalla coordinatrice Laura Bonacera e dalle insegnanti Anna Bucchicchio, Michela Todaro e Antonella Dirella.

Durante la visita, i piccoli studenti hanno rivolto numerose domande al primo cittadino, prima di continuare il tour all’Ufficio Anagrafe e negli altri settori comunali, dove hanno potuto osservare da vicino il lavoro quotidiano degli uffici del Comune.