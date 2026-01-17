Anche Guglionesi dice sì alle “Borse Lavoro-Work Experience”

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi ha ufficialmente avviato l’iniziativa “Intervento Borse Lavoro / Work Experience”, siglando ieri, 16 gennaio, la convenzione con la Regione Molise nella sala consiliare di Termoli.

L’accordo, firmato dal vice sindaco Marco Basler alla presenza dell’assessore regionale Gianluca Cefaratti, punta a favorire l’inserimento lavorativo di chi fatica a entrare nel mercato del lavoro.

Il progetto prevede l’assegnazione di borse lavoro mensili di circa 700 euro per sei mesi, con attività che spaziano dal supporto agli uffici comunali, alla manutenzione di parchi e spazi pubblici, fino all’assistenza alle persone più vulnerabili della comunità.

«Un’opportunità concreta per cittadini e giovani», spiegano dal Comune, sottolineando come il progetto rappresenti un investimento sociale e uno strumento per rafforzare la coesione locale. L’Amministrazione ha ringraziato la Regione Molise e l’assessore Cefaratti per la collaborazione e il sostegno istituzionale.

AZ