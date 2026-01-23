Ancora disagi idrici alla periferia Sud della città lunedì 26 gennaio

TERMOLI. Disagi in vista per una parte della città nella giornata di lunedì 26 gennaio, quando l’erogazione idrica potrà subire abbassamenti di pressione e interruzioni temporanee a causa di un intervento programmato sulla rete regionale.

La comunicazione arriva da Acea Molise, che segnala come la sospensione sia stata disposta dall’Azienda Speciale Regionale Molise Acque con nota prot. n. 725/2026 del 21 gennaio 2026, nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria sulla dorsale idrica.

I lavori sono previsti dalle ore 8 fino al primo pomeriggio della stessa giornata. Le zone interessate dal possibile disservizio sono:

Via Mar Ionio

Contrada Pisciariello

Acea Molise invita i residenti a segnalare eventuali criticità al numero verde 800 098 599 e assicura che il servizio verrà ripristinato non appena concluse le operazioni tecniche.

L’azienda si scusa per il disagio e raccomanda ai cittadini di organizzarsi per tempo.

