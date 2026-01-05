Arriva la Befana in piazza Monumento

TERMOLI. Si terrà domani alle ore 12, martedì 6 gennaio, in Piazza Vittorio Veneto la nona edizione di “Arriva la Befana”, manifestazione organizzata dal Comune di Termoli in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, Lions Club Termoli Tifernus e Misericordia.
Anche questa volta la vecchia nonnina farà la sua apparizione dall’ultimo piano della Scuola Principe di Piemonte, per poi calarsi con una fune sul pubblico presente, distribuendo caramelle e carbone a tutti i bambini.
Si specifica che, in caso di avverse condizioni metereologiche, l’evento sarà annullato.