“Autori in biblioteca”: ogni martedì alla “Perrotta”

TERMOLI. Il nuovo anno si apre con un segnale chiaro: la biblioteca comunale “G. Perrotta” torna a essere un luogo vivo, attraversato da voci, storie e autori. Sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato l’avviso relativo alla programmazione 2026 di “Autori in biblioteca”, l’iniziativa che ogni martedì, dalle 17 alle 19, offrirà agli scrittori la possibilità di presentare i propri libri e dialogare con il pubblico in uno spazio che la città riconosce come presidio culturale. Un appuntamento settimanale che rimette al centro la Perrotta come luogo di incontro e di produzione culturale, non solo come contenitore di volumi ma come piattaforma di relazioni, idee e narrazioni.

Gli autori interessati potranno inviare la propria adesione via mail all’indirizzo valeriacampanelli@comune.termoli.cb.it, mentre per informazioni e chiarimenti la dott.ssa Valeria Campanelli sarà disponibile al numero 0875.714618 nelle mattinate di lunedì, martedì e mercoledì, dalle 8.30 alle 11.30. Un’iniziativa semplice, ma che restituisce alla città un ritmo culturale costante, capace di valorizzare chi scrive e chi legge, e di riaffermare la biblioteca come uno dei luoghi simbolo della comunità termolese.

EB