Avis Termoli, raccolta sangue e plasma il 30 gennaio

TERMOLI. L’Avis comunale di Termoli informa i soci donatori e le donatrici che la prossima raccolta di sangue e plasma del venerdì pomeriggio si terrà giovedì 30 gennaio. L’appuntamento rientra nel calendario periodico dell’associazione, che continua a richiamare l’importanza della donazione come gesto volontario, gratuito e fondamentale per il sistema sanitario.

In occasione della raccolta, sarà presente anche il presidente regionale Avis, Gian Franco Massaro, che ha scelto di incontrare personalmente i donatori termolesi. Durante il pomeriggio, Massaro offrirà ai presenti una copia del suo libro Blood Donation in the World, volume in cui racconta la sua esperienza alla guida della federazione mondiale dei donatori di sangue.

Un gesto simbolico che vuole sottolineare il valore universale della donazione e il ruolo centrale dei volontari, senza i quali – ricorda Avis – non sarebbe possibile garantire scorte adeguate per ospedali e pazienti.

L’associazione invita tutti i donatori abituali e chi desidera avvicinarsi per la prima volta a partecipare alla raccolta del 30 gennaio.