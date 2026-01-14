Borsa Lavoro-Work Experience, al via la firma delle convenzioni

CAMPOBASSO. La Regione Molise procede con l’attuazione dell’intervento Borsa Lavoro/Work Experience. In riferimento all’Avviso pubblico rivolto ai Comuni molisani interessati a candidarsi come soggetti ospitanti, la sottoscrizione delle Convenzioni è stata calendarizzata in tre appuntamenti ufficiali.

Le firme avverranno alla presenza del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e dell’assessore regionale al Lavoro, Gianluca Cefaratti. Il primo incontro è previsto per mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 11.30, presso il Parlamentino della Regione Molise, in via Genova 11 a Campobasso, ed è riservato ai Comuni afferenti al Centro per l’Impiego di Campobasso.

Nella stessa giornata, alle ore 15.30, la sottoscrizione riguarderà i Comuni del Centro per l’Impiego di Isernia, con appuntamento presso la Sala consiliare della Provincia di Isernia. L’ultimo incontro è in programma per venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 10.30, nella Sala consiliare del Comune di Termoli, ed è dedicato ai Comuni afferenti al Centro per l’Impiego di Termoli.

L’iniziativa rientra nelle politiche regionali di promozione dell’occupazione e di rafforzamento delle competenze attraverso percorsi di inserimento lavorativo sul territorio.