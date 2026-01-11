Cala il sipario sul Presepe Vivente a Portocannone

PORTOCANNONE. Ultima rappresentazione del Presepe Vivente.

Oggi, domenica 11 gennaio, andrà in scena l’ultima rappresentazione del Presepe Vivente di Portocannone. L’auspicio è che le condizioni meteorologiche siano favorevoli, così da permettere di chiudere nel migliore dei modi una manifestazione che, anche quest’anno, ha trasformato il Borgo Costantinopoli in un percorso suggestivo e curato nei dettagli, grazie all’impegno di un gruppo di volontari animati da dedizione e amore per il territorio.

L’appuntamento è alle 17:30 in Piazza Skanderbeg, da cui partirà la sfilata dei figuranti con l’arrivo dei Re Magi, seguita dalla visita al presepe.

L’amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare, per sostenere e valorizzare il lavoro dei volontari e dei figuranti coinvolti.

A darne comunicazione è il sindaco Francesco Gallo.