“Camminiamo insieme per la ricerca”: Memorial David

TERMOLI. “Camminiamo insieme per la ricerca”: il 25 gennaio a Termoli il Memorial David per sostenere la lotta al tumore al pancreas.

Una camminata non competitiva, aperta a tutti, per trasformare il ricordo in impegno concreto: si terrà domani, domenica 25 gennaio, a Termoli il Memorial David, iniziativa solidale promossa in collaborazione con l’agenzia viaggi Miramed Travel. L’appuntamento è fissato alle ore 10, con partenza proprio dalla sede dell’agenzia.

L’evento, intitolato “Camminiamo insieme per la ricerca”, si propone di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Nastro Viola, da anni attiva nella sensibilizzazione e nel sostegno alla ricerca contro il cancro al pancreas. Il simbolo scelto per la manifestazione è il nastro viola, emblema della lotta contro questa malattia ancora troppo poco conosciuta e diagnosticata spesso in fase avanzata.

La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età o preparazione atletica. Il contributo di iscrizione è di 10 euro, e l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Nastro Viola. Un gesto semplice, una passeggiata condivisa, che si trasforma in un atto di solidarietà e memoria.

Il Memorial David non è solo un evento sportivo, ma un’occasione per unire la comunità in nome della ricerca, della prevenzione e della speranza. Un invito a camminare insieme, per ricordare chi non c’è più e per sostenere chi lotta ogni giorno.

