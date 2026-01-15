Campagna antinfluenzale in Molise, vaccini ancora disponibili

TERMOLI. La campagna vaccinale antinfluenzale prosegue su tutto il territorio regionale. Le autorità sanitarie invitano tutti, in particolare chi ha più di 65 anni, le persone fragili, chi convive con patologie croniche o assiste soggetti a rischio, a vaccinarsi: il vaccino resta lo strumento più efficace per proteggere la propria salute, ridurre le complicanze e limitare i ricoveri, contribuendo a sostenere il sistema sanitario regionale.

Chi manifesta sintomi influenzali deve seguire alcune semplici indicazioni. Se i sintomi sono lievi, come febbre moderata, tosse o raffreddore, è consigliato restare a casa e contattare il proprio medico di medicina generale. Se i sintomi sono gravi, ad esempio difficoltà respiratorie, febbre alta persistente o malessere marcato, è necessario rivolgersi direttamente all’ospedale. Queste precauzioni aiutano a evitare lunghe attese in Pronto Soccorso e a garantire cure rapide a chi ne ha maggior bisogno.

Un piccolo gesto personale può diventare una grande protezione per tutti. Vaccinarsi è fondamentale: il Molise conta su ciascuno di noi.

AZ