Canto della Comunità in onore di Sant’Antonio Abate

PORTOCANNONE. Le tradizioni come collante sociale e patrimonio da custodire. Con questo spirito l’Amministrazione comunale di Portocannone promuove il “Canto della Comunità”, iniziativa dedicata a Sant’Antonio Abate, figura profondamente radicata nella devozione popolare del paese.

L’appuntamento è fissato per venerdì 16 gennaio alle ore 17:30 in Piazza Skanderbeg, dove cittadini, gruppi spontanei e associazioni saranno invitati a unirsi nel tradizionale canto in onore del Santo.

Alla manifestazione prenderanno parte il parroco don Fernando, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “John Dewey” e una rappresentanza delle associazioni carristiche. L’amministrazione rivolge un invito aperto a tutte le realtà associative e ai singoli cittadini che desiderano partecipare, sottolineando l’importanza di condividere insieme un rito che appartiene alla memoria collettiva.

Al termine del canto, ogni gruppo proseguirà il proprio percorso o farà rientro nelle rispettive abitazioni.