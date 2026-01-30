Carta d’identità: apre al sabato lo sportello di Ururi

URURI. In vista della cessazione della validità della carta d’identità cartacea fissata a livello nazionale per il 3 agosto 2026, il Comune di Ururi interviene con una misura straordinaria per evitare congestioni e garantire un accesso più agevole ai servizi anagrafici: l’ufficio anagrafe–stato civile sarà infatti aperto anche il sabato mattina, con prenotazioni disponibili nella fascia 9–12.30, così da permettere ai cittadini di rinnovare per tempo il documento ed evitare l’accumulo delle richieste nei mesi immediatamente precedenti la scadenza.
Le prenotazioni potranno essere effettuate telefonicamente allo 0874.830130 o via e‑mail all’indirizzo comune@comune.ururi.cb.it, con l’invito rivolto alla popolazione a non attendere l’ultimo momento e a sfruttare fin da ora l’ampliamento degli orari, in linea con le misure organizzative che diversi Comuni del basso Molise stanno adottando per accompagnare la transizione definitiva dalla carta d’identità cartacea alla Cie.