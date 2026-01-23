“Che sia l’ultima”: Larino contro la violenza di genere

LARINO. Il Comune di Larino promuove un momento di riflessione collettiva contro la violenza di genere, in collaborazione con una rete di realtà del territorio: l’Istituto Scolastico Omnicomprensivo “Magliano”, la FIDAPA, il Rotary Club e il Lions Club di Larino. L’iniziativa, che si terrà giovedì 30 gennaio alle 17.30 nella Sala Feda, punta a promuovere una nuova cultura del rispetto e della parità.

All’incontro parteciperanno gli autori Lella Palladino e Roberto Graziano. In particolare, Palladino, sociologa e attivista storica dei centri antiviolenza, porterà la sua esperienza decennale nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile, unendo il rigore della ricerca sociologica all’impegno politico per i diritti delle donne.

I saluti istituzionali saranno affidati a Giuseppe Puchetti, sindaco di Larino, e a Iolanda Giusti, assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità. L’incontro sarà moderato da Graziella Vizzarri, presidente dell’ATS Larino, e al termine della presentazione è previsto un dibattito con i rappresentanti delle organizzazioni partner.

La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente, trasformando la consapevolezza in azione concreta nella vita quotidiana e contribuendo a rafforzare la cultura del rispetto e dell’uguaglianza sul territorio.