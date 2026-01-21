Chiamata d’imbarco marittimo sul “Navigatore”

TERMOLI. La Capitaneria di Porto diffonde una nuova chiamata di imbarco che riguarda da vicino il comparto marittimo locale: alle 9 del 22 gennaio 2026 è fissata la selezione per un marittimo italiano o comunitario da arruolare come bassa forza sul motopeschereccio “Navigatore”, iscritto nei registri TM185 e abilitato alla pesca costiera.

L’avviso impone tempi stretti e documentazione completa: libretto di navigazione o foglio di ricognizione, tesserino di iscrizione nel registro dei pescatori, certificato medico USMAF-SASN di idoneità alla navigazione, e – per gli iscritti alla 1ª e 2ª categoria della Gente di Mare – la visita medica biennale oppure la certificazione del medico competente dell’azienda prevista dal D.Lgs. 271/1999.

Gli interessati devono presentarsi entro la data indicata presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni della Capitaneria (Viale della Guardia Costiera 38), pena la dichiarazione di esito negativo della chiamata.

Per chiarimenti sono attivi i contatti istituzionali: 0875 706484 interno 540, as.cptermoli@mit.gov.it, cp-termoli@pec.mit.gov.it. Una procedura formale ma decisiva per garantire continuità operativa alla flotta termolese, in un settore che vive di tempistiche, certificazioni e disponibilità immediata.

EB