Chiuso temporaneamente l’accesso al porto turistico “Marina di Santa Cristina”

CAMPOMARINO. Il canale di accesso al porto turistico “Marina di Santa Cristina” di Campomarino è stato temporaneamente chiuso al traffico nautico a causa di fenomeni di insabbiamento che rendono pericoloso l’ingresso e l’uscita delle imbarcazioni.

La decisione è stata adottata dal Capitano di Fregata Giuseppe Panico, Comandante del porto di Termoli, dopo il sopralluogo effettuato il 31 dicembre 2025 dal personale della Capitaneria di porto, che ha rilevato una sensibile riduzione delle quote dei fondali all’imboccatura del porto, con conseguenti rischi per la sicurezza della navigazione.

L’ordinanza prevede:

Il divieto assoluto di ingresso e uscita dal porto turistico fino al completo ripristino dei fondali.

L’obbligo per il Comune di Campomarino, in qualità di concessionario, di comunicare tempi, modalità e documentazione tecnica dei lavori di ripristino, affinché l’Autorità Marittima possa regolare le attività nei fondali.

Sanzioni per chi dovesse violare il divieto, con responsabilità civili e penali per eventuali danni a persone o cose.

La Capitaneria di porto precisa che la misura è adottata esclusivamente a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. L’ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale della Guardia Costiera e diffusa agli enti locali e agli organi di informazione.