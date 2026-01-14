Cimitero Termoli: arriva la scadenza per la lampada votiva

TERMOLI. I cittadini di Termoli hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per provvedere al pagamento dell’utenza della lampada votiva per l’anno in corso. L’importo annuale previsto dal Comune è di 8,13 euro per ciascun defunto.
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato al Comune di Termoli presso la Banca Popolare Pugliese (IBAN: IT77U0526279748T20990000690), specificando nella causale: “Utenza lampada votiva anno 2026 – defunto/i [cognome e nome]”.
L’iniziativa rientra tra le attività ordinarie del Comune per la gestione dei servizi cimiteriali, assicurando la corretta manutenzione delle lampade votive. Gli uffici comunali ricordano l’importanza di rispettare la scadenza per garantire la continuità del servizio.