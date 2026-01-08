Corso di sensibilizzazione teorico alla Lis a Termoli

TERMOLI. Si comunica che lunedì 12 gennaio alle ore 11 si terrà una conferenza stampa di presentazione di un “Corso di sensibilizzazione teorico alla Lis”, lingua dei segni italiana.

All’incontro parteciperanno il vicesindaco e assessore al Turismo e Cultura Michele Barile, l’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino, la docente universitaria che terrà il corso e la Pro Loco di Termoli.

Il corso è rivolto agli operatori turistici, ristoratori, albergatori, forze dell’ordine, personale sanitario e per gli operatori delle ambulanze e di primo soccorso.

L’incontro con la stampa si terrà nella sala consiliare del municipio di Via Sannitica 5 a Termoli.

Il corso è organizzato dal Comune di Termoli in collaborazione con La Pro Loco e con il patrocinio di Anilis, Associazione Nazionale Interpreti LIS.