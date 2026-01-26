“Custodire voci e volti umani”: l’incontro a Termoli

TERMOLI. Si terrà sabato 31 gennaio 2026, a partire dalle ore 9.30, presso l’ex Cinema Sant’Antonio di Termoli, l’incontro dal titolo “Custodire voci e volti umani”, promosso dalla Conferenza Episcopale Abruzzo-Molise attraverso l’Ufficio Regionale per le Comunicazioni Sociali, in vista della LX Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali.

L’appuntamento è rivolto agli operatori della comunicazione e vedrà come ospite centrale il dottor Salvatore Cernuzio, giornalista vaticanista, chiamato a riflettere sul valore umano, etico e relazionale della comunicazione nel contesto contemporaneo.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Termoli-Larino e delegato CEAM per le Comunicazioni Sociali. Interverranno inoltre Vincenzo Cimino, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, don Claudio Tracanna, incaricato regionale dell’Ufficio Comunicazioni Sociali CEAM, e Enrica Cefaratti, presidente UCSI Molise.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di preparazione alla Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali e intende offrire un’occasione di confronto e formazione sul ruolo della comunicazione come strumento di responsabilità, verità e cura delle relazioni.