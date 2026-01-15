Dall’UniMol all’Ateneo lucano: Verde nuovo direttore generale UniBas

CAMPOBASSO. Giacomo Giuseppe Verde, 57 anni, si è insediato come nuovo Direttore generale dell’Università degli Studi della Basilicata per il triennio 2025–2028. Originario di Campobasso, porta con sé una solida esperienza maturata nel sistema universitario italiano, con particolare riferimento all’ambito amministrativo e gestionale.

Laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza Università di Roma, il dott. Verde è dirigente amministrativo di ruolo e ricopre attualmente l’incarico di Direttore della Divisione Risorse e Servizi presso l’Università degli Studi del Molise, Ateneo nel quale ha ricoperto l’incarico di Direttore generale vicario fino al 2016. Nel corso della sua carriera ha maturato competenze approfondite in materia di organizzazione, gestione delle risorse, appalti pubblici e sistemi di valutazione della performance, temi sui quali è autore di numerose pubblicazioni.

La sua specifica preparazione giuridico-amministrativa lo ha portato a essere designato quale componente di Nuclei di Valutazione di università e di altre istituzioni pubbliche e ad assumere la titolarità di diversi insegnamenti, prevalentemente su incarico dell’Università degli Studi del Molise, relativi al diritto amministrativo applicato, con una marcata specializzazione nei settori dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica pubblica e della performance nella Pubblica Amministrazione.

Presso l’Ateneo lucano, negli anni recenti, è stato componente del Nucleo di Valutazione e del Comitato per lo Sport.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con entusiasmo», ha affermato Verde. «L’Università della Basilicata è un’istituzione fondamentale per il territorio, che ho già avuto modo di conoscere e apprezzare. Lavorerò in stretta collaborazione con il Rettore, gli organi di governo e l’intera comunità accademica, per contribuire allo sviluppo dell’Ateneo, puntando sull’innovazione, sulla valorizzazione delle risorse umane, sull’inclusione sociale e sul miglioramento continuo dell’organizzazione e dei servizi».