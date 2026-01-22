Delio Fortunato porta il Molise alla gara di Pizza Gourmet a Rimini

TERMOLI-RIMINI. Delio Fortunato, della Masseria Massimino in Molise, ha rappresentato la regione nella gara di Pizza Gourmet al Sigep di Rimini, uno degli appuntamenti più importanti in Italia per pizzaioli, pasticceri e gelatieri. La competizione è stata organizzata dalla NIP – Nazionale Italiana Pizzaioli e ha visto la partecipazione di quindici pizzaioli provenienti da tutta Italia, tra cui Liguria, Calabria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Friuli Venezia Giulia.

Martedì 20 gennaio Delio si è confrontato con colleghi di alto livello, portando in gara tutta la sua creatività e la qualità degli ingredienti della sua terra. La sfida è stata un’occasione per mostrare la tecnica e l’originalità della pizza gourmet italiana, mettendo in risalto il talento di un pizzaiolo emergente del Molise in un contesto nazionale di grande prestigio.

Partecipare al Sigep significa non solo competere, ma anche confrontarsi, imparare e promuovere la cultura gastronomica italiana: un’esperienza che Delio Fortunato ha saputo trasformare in vetrina per la sua passione e professionalità.