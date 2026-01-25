Don Elio in concerto nel “Dono di una reliquia di San Pio” nel gruppo di preghiera a Manfredonia

PALATA-MANFREDONIA. Nel cuore della celebrazione che segna la nascita del Gruppo di Preghiera di Padre Pio nella parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia, la voce di don Elio Benedetto, parroco-cantautore di Palata, risuona come sintesi viva di spiritualità, musica e testimonianza.

Sacerdote e cantautore, don Elio è protagonista del concerto finale, anima ispiratrice di un percorso che ha intrecciato fede e arte, raccoglimento e bellezza. La sua presenza corona una giornata già densa di significati: il dono in perpetuum della reliquia di San Pio da Pietrelcina alla comunità parrocchiale, la processione solenne partita dalla chiesa Stella Maris, il saluto dell’Arcivescovo Padre Franco Moscone e del Ministro Provinciale fr. Francesco Dileo. Don Elio, con la sua musica cristiana d’autore, trasforma la liturgia in esperienza, la devozione in vibrazione condivisa.

Il suo concerto-testimonianza, seguito alla Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo, restituisce alla comunità un linguaggio capace di parlare al cuore, di tradurre la spiritualità di San Pio in parole e note accessibili, profonde, incarnate.

Don Elio non canta per intrattenere: canta per elevare, per accompagnare, per custodire. E in questa occasione, davanti alla reliquia appena accolta, la sua voce è ponte tra il carisma del Santo e il cammino quotidiano dei fedeli.

Un momento che non è solo evento, ma seme: perché la musica di don Elio, come la reliquia che ora dimora nella chiesa di San Michele, resta. E continuerà a parlare, a ispirare, a guidare.

EB