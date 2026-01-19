Don Nicola Mattia sulle tracce di Giacomo Antonio Di Meo

LARINO. La Biblioteca Diocesana di Termoli‑Larino “Monsignor Biagio D’Agostino” propone un nuovo appuntamento dedicato alla riscoperta delle radici culturali del territorio. Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 16, nella sede di via Seminario a Larino, si terrà l’incontro “Pagine di Storia e Letteratura”, un momento di approfondimento che intreccia ricerca storica e narrazione biografica.

Al centro dell’iniziativa ci sarà la figura di Giacomo Antonio Di Meo (Guglionesi, 1560 circa – Milano, 25 maggio 1600), noto come l’Angelo di San Camillo de Lellis, personaggio di rilievo nella storia religiosa e assistenziale dell’epoca. A guidare il pubblico in questo percorso sarà don Nicola Mattia, che offrirà una lettura documentata e accessibile della vita e dell’eredità spirituale del giovane guglionesano.

L’incontro si inserisce nel più ampio impegno della Biblioteca Diocesana nel promuovere momenti di riflessione culturale e storica, valorizzando figure e vicende che hanno segnato il patrimonio identitario della comunità locale.