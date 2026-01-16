Due emozioni in poche ore per la vigilessa di Montenero Martina Maggio

MONTENERO-LECCE. Una giornata che Martina Maggio non dimenticherà mai. A 27 anni, originaria di San Cassiano e agente di polizia locale a Montenero di Bisaccia, ha vissuto due momenti straordinari a poche ore di distanza: la laurea triennale in Psicologia e la nascita del suo primogenito, Francesco.

La neo dottoressa si è laureata nella mattinata di ieri direttamente dal letto del reparto di ostetricia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, collegandosi in remoto con la commissione. “Ora sono stanca ma felice”, racconta Martina, ancora incredula per la doppia emozione che l’ha travolta in poche ore.

Un’ora e mezza dopo la proclamazione, alle 12.17, Francesco ha fatto il suo ingresso nel mondo, tra l’affetto del padre Simone e dei nonni. La nascita è avvenuta senza complicazioni e già nei primi minuti il piccolo ha potuto ricevere la sua prima poppata.

“È stato tutto velocissimo e inaspettato – racconta Martina alla Repubblica Bari – ero pronta per la laurea, e poi mi sono ritrovata in sala parto. È stata una corsa di emozioni che non dimenticherò mai”. La giovane mamma sottolinea anche la professionalità e l’umanità di medici e infermieri: “Tutti hanno gestito la situazione con incredibile calma e disponibilità, rendendo possibile questo doppio lieto evento”.