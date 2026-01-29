TERMOLI. Un passo concreto verso la qualificazione dell’accoglienza turistica locale. Lunedì 2 febbraio, alle 10.30, nella sala consiliare del Municipio, sarà presentato ufficialmente il progetto formativo “English for Tourism Excellence”, un ciclo di corsi dedicato agli operatori delle strutture ricettive, della ristorazione e degli stabilimenti balneari. L’iniziativa, pensata per innalzare il livello di competenze linguistiche in un settore che vive di relazione diretta con il pubblico, punta a rafforzare la capacità del territorio di dialogare con un turismo sempre più internazionale e competitivo.

Alla conferenza stampa interverranno il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Michele Barile, insieme ai rappresentanti di Ascom e Confcommercio, partner del progetto e protagonisti del percorso di coinvolgimento delle imprese locali. L’obiettivo è chiaro: costruire un’offerta formativa che non sia un semplice corso d’inglese, ma uno strumento operativo per migliorare la qualità del servizio, la comunicazione con gli ospiti stranieri e l’immagine complessiva della destinazione Termoli.

L’appuntamento in municipio segna l’avvio di un percorso che vuole trasformare la professionalità degli operatori in un vero elemento distintivo dell’accoglienza molisana, in vista della stagione turistica e di una strategia più ampia di valorizzazione del territorio.

EB