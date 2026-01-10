Ex sede comunale di Portocannone: parte l’operazione archivio

PORTOCANNONE. «Oggi iniziano le operazioni propedeutiche a liberare la struttura dell’ex sede comunale, per la realizzazione dei prossimi interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’immobile.

L’attività in corso non si configura come un mero trasferimento di fascicoli, bensì come l’avvio di un servizio strutturato di gestione in outsourcing dell’archivio comunale, comprendente le fasi di prelievo, catalogazione, conservazione, custodia e consultazione della documentazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Si esprime un sentito ringraziamento alla società Cni S.p.A., con sede in Roma, che ha garantito un supporto qualificato, dimostrando elevata professionalità e competenza. Anche in questa occasione, le scelte dell’Amministrazione hanno trovato una concreta e efficace attuazione.

I costi del servizio sono interamente coperti dai fondi Pnrr appositamente destinati a questo intervento strategico, che consentirà all’Ente di dotarsi finalmente di un archivio comunale ordinato, strutturato e pienamente conforme alle disposizioni normative».

Così il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo.