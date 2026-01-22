“Fiera di Utrecht”: nuovo incontro a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Dopo il primo incontro di “Parliamone Insieme”, molto partecipato, l’amministrazione comunale promuove un nuovo appuntamento pubblico.
Alle ore 17, oggi, giovedì 22 gennaio, in sala consiliare, si terrà un incontro informativo dedicato al Bando della Regione Molise – Assessorato alla Cultura e al Turismo – per la partecipazione alla Fiera di Utrecht.
L’incontro sarà l’occasione per fornire informazioni chiare sulla partecipazione al bando, finalizzato alla promozione e alla vendita di seconde case, rivolto a una platea di potenziali investitori internazionali.
L’Amministrazione comunale e i tecnici illustreranno le modalità di adesione e risponderanno alle domande dei cittadini.