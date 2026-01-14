Flusso idrico sospeso a Palata, Trivento e San Felice

TRIVENTO.-PALATA. Una sospensione idrica interesserà oggi i Comuni di Trivento, Civitacampomarano, Roccavivara, San Felice del Molise e Palata, a seguito di lavori urgenti di riparazione sulla condotta adduttrice nel tratto “partitore Colle S. Silvestro – serbatoio Colle Senaglio”. La comunicazione è stata diffusa dalla Molise Acque nella mattinata del 14 gennaio 2026.
Secondo quanto riferito dall’azienda, l’interruzione, iniziata immediatamente, è prevista fino a tarda serata. I livelli idrici attuali nei serbatoi permettono tuttavia di evitare interruzioni a valle, garantendo al momento la normale distribuzione dell’acqua.
La GRIM Scarl, gestore del servizio idrico, ha confermato che continuerà a monitorare la situazione e potrà eventualmente intervenire con chiusure straordinarie qualora si rendessero necessarie, assicurando una gestione razionale della fornitura.
Gli utenti sono invitati a prendere le necessarie precauzioni per eventuali carenze temporanee. Per informazioni, è possibile contattare la GRIM Scarl al numero 0874 1919702, operativo 24 ore su 24.
A causa di lavori di riparazione, il Comune di Palata subirà un’interruzione del flusso idrico per consentire il recupero dei livelli ottimali del serbatoio comunale.
La sospensione dell’erogazione sarà effettuata nelle seguenti fasce orarie: dalle 15 alle 19 del 14 gennaio 2026 e dalle 23 del 14 gennaio alle 5 del 15 gennaio 2026.
La GRIM Scarl, gestore del servizio idrico, continuerà a monitorare costantemente il serbatoio per garantire il corretto mantenimento dei livelli idrici e il regolare funzionamento della rete.